РАНТЬЕ В ДОХОДНЫЕ САЙТЫ
Авторский онлайн-курс
Марии Деригиной
УЗНАТЬ ВЕРСИИ И ЦЕНЫ!
Хочешь стать инвестором, но не знаешь как?
Начни с инвестиций в сайты!
Для кого этот курс?
Студентов и начинающих фрилансеров,
стартовый капитал которых минимален, но есть большое желание стать финансово грамотными
Наемных
сотрудников,
которые хотят жить полной жизнью, а не пропадать сутками на работе
Предпринимателей и бизнесменов,
которые хотят научиться инвестировать, у кого есть большой стартовый капитал, но минимум свободного времени
Мам в декрете,
стремящихся обеспечить детям счастливое и финансово обеспеченное будущее
Пенсионеров
и тех, кто понимает важность и необходимость финансовой подушки безопасности
Владельцев сайтов,
которые хотят монетизировать свой актив
Для всех, кто хочет создать стабильный источник пассивного дохода!
Сейчас
Нет пассивного дохода
Мало свободного времени
Привязанность к рабочему месту
"Путь инвестора осилит идущий!"
Через 5 недель
Через 3 месяца
Первые пассивные доходы
Появляется время на семью
Возможность работать в любом месте
Пассивный доход 50-100 тыс. рублей
Улучшение качества жизни
Финансовая свобода и путешествия
Хочу стать инвестором!
Результат по итогам полноценного прохождения онлайн-курса
"Рантье в доходные сайты"
ВЫ УМЕЕТЕ
искать, отбирать и покупать сайты в русскоязычном интернете
ВЫ ЗНАЕТЕ
как построить автоматизированную систему с максимально пассивным доходом
ВЫ КУПИЛИ
или находитесь в процессе покупки сайта (-ов), возможно уже получили свой первый пассивный доход
Стань сайтовладельцем и посмотри, каким может стать твое будущее!
Управляй пассивным доходом со смартфона
Проводи много свободного времени с семьей и друзьями
Наслаждайся жизнью
Будь уверен в своем будущем
PLAY
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PLAY
Программа курса
"Рантье в доходные сайты"
Бонусная нулевая неделя
Мини-уроки по сайтам, созданные для знакомства с основными определениями, базовыми понятиями и сервисами.
Результат:
  • научитесь отличать домен от хостинга,
  • сможете определять количество проиндексированных поисковыми системами страниц сайта,
  • поймете как находить и отличать рекламные блоки и ссылки на реальных сайтах,
  • познакомитесь с биржей контента и проверки уникальности статей.
Неделя 1. Что такое доходные сайты и где их найти
  • Типы доходов и типы сайтов
  • Сервисы-помощники для анализа сайта
  • Основные места покупки доходных сайтов
  • Внутренняя структура сайтов, без погружения в технические моменты
РЕЗУЛЬТАТ: изучите теорию покупки сайтов, можете отличить доходные сайты от плохих, знаете где и как покупать.
Неделя 2. Тип дохода – обзоры со ссылками
  • Основные работающие стратегии покупки сайтов под ссылки
  • Как преобразить сайт в биржах для роста дохода
  • Альтернативные способы поиска сайтов под покупку
  • Памятка анти ГС для быстрого анализа сайта на пригодность
  • Чек-лист для подробного анализа сайта под покупку (ссылки)
РЕЗУЛЬТАТ: ищите и можете купить свои первые сайты под ссылки, после проверки и одобрения Марией
Неделя 3. Тип дохода - клики
  • Научитесь анализировать сайты с посещаемостью
  • Особенности дохода на Google Adsense
  • Особенности дохода на РСЯ
  • Основные способы поиска недорогих сайтов под клики
  • Анализ сайтов под покупку, все секреты анализа посещаемости сайта
  • Памятка анти ГС для быстрого анализа сайта на пригодность
  • Чек-лист для подробного анализа сайта под покупку (клики)
РЕЗУЛЬТАТ: Вы ищите и можете купить свои первые сайты под клики, после проверки и одобрения Марией.
Неделя 4. Монетизация сайтов. Как комбинировать типы монетизации и увеличить доход с сайта
  • Монетизация сайтов по ссылкам и кликам
  • Как совмещать увеличивать доход с сайта, усилив его основные показатели
  • Что важно для дохода на ссылках и как привести в порядок эти показатели
  • Безопасная покупка сайтов
  • Продвинутые методы монетизации сайтов под клики и как увеличить доход сразу после покупки
  • Как комбинировать два типа монетизации
РЕЗУЛЬТАТ: Вы можете покупать сайты и под клики и под ссылки, объединять типы монетизации, использовать продвинутые способы монетизации и увеличить доход с сайта сразу после покупки

БОНУС: + 1 неделя проверки чек-листов Марией после окончания версии "Начинающий"
Недели 5-6. Дополнительные стратегии монетизации сайтов. Автоматизация и делегирование процессов
  • Дополнительные стратегии монетизации сайтов
  • Автоматизация процессов и масштабирование
  • Четкий алгоритм, как тратить на сайты 2 часа в неделю и наслаждаться пассивным доходом
  • Дополнительные методы по улучшению сайта для увеличения количества заявок от рекламодателей и максимизации дохода
  • Делегирование. Как сделать доход полностью пассивным. Система подбора и работы с сотрудниками.
  • Статистики для контроля сотрудников и чек-листы с прописанными инструкциями по выполнению обязанностей
РЕЗУЛЬТАТ: вы узнаете как увеличить доход с сайта вдвое и получите четкий алгоритм построения системы работы с сайтами, сможете тратить на них всего 2 часа в неделю. Получите четкие инструкции по найму сотрудников при получении дохода с сайтов свыше 5000 долл.
Недели 7-9: Сайтовый прорыв. Работа с высокодоходными стратегиями
  • SEO-продвижение, ссылочное продвижение
  • Работа с высокодоходными стратегиями
  • Дополнительные источники трафика для сайтов
  • Личная помощь Марии Деригиной, консультирование и общение на протяжении всего обучения
РЕЗУЛЬТАТ: вы узнаете как максимально выгодно покупать сайты, развивать, увеличить посещаемость, а значит и в разы увеличивать доход
Автор проекта "Рантье в доходные сайты", практикующий инвестор в сайты и недвижимость
Мария Деригина
Опытный наставник, тренер и мотиватор для сотен учеников и тысяч подписчиков
Прошла путь от соцработника до инвестора в сайты и недвижимость с доходом в 30 тыс.долл. в месяц
Живет за счет стабильных источников пассивного дохода и уверена в своем будущем
Управляет империей
из 200 сайтов и является гуру делегирования
Автоматизировала и прописала все процессы и знает как за 1-2 часа в неделю держать сайты под контролем и приумножать доход с них
Поборола свои страхи и научилась ставить цели и достигать их.
Текущая цель: выйти на 150 тыс.долл. пассивного дохода с сайтов в месяц
Умеет грамотно совмещать и жонглировать всеми сферами жизни и бизнеса, находить идеальный баланс
Жена и мама 4-х детей, живет в Киеве и путешествует за счет сайтов по всему миру, последняя зимовка прошла в Майами
Главный мотиватор - ее дети
Главное кредо: "Я сама хозяйка своей жизни, а не эмоции или обстоятельства"
PLAY
А можно ли пройти весь путь самому?
ВСЕ САМ
С НАМИ
Потеря месяцев, лет и денег, чтобы понять все азы самому
Долгий поиск команды и единомышленников
Неоправданно высокие траты денег на неправильные поступки, исправление ошибок, ненужные действия
Мы верим, вы добьетесь результата! И все возможно пройти самому... Но на полгода-год позже и на тысячу нервных клеток меньше. И каждый месяц, с каждым болезненным личным опытом, возможность получать прибыль в 100 тыс. руб. в месяц будет все больше отдаляться
Быстрый результат.
Денежный поток в 100-150 тыс. руб. в месяц с сетки сайтов уже через 2-3 месяца
Гарантированный результат.
Выполните все задания и у вас будет свой сайт с пассивным доходом
Эффективный результат.
Вы сэкономите время и найдете себе помощника, технического специалиста, консультанта и любого другого специалиста по сайтам в нашей команде
Честный результат.
Вы окупите свой выбор пройти обучение уже в первый месяц!
Хочу с вами!
Формат обучения
Более 20 живых онлайн-уроков
практика + теория. Обязательные домашние задания и контрольные точки по усваиваемости материала
Индивидуальная работа
и работа в командах, с прицелом на результат
Подарки
20 доходных сайтов Марии за лучшие результаты и другие призы и бонусы за выполнение командных заданий
Поддержка кураторов
методистов, тех.специалистов с подробными ответами на каждый Ваш вопрос + рабочие тетради-памятки с ключевыми деталями блока
Проверка
и одобрение сайтов лично Марией перед покупкой
Групповые коучинги
голосом и защита проектов к концу обучения
Выберите тариф и план обучения
ЮНИОР
продвинутый
Ультра вип
3 онлайн-урока про основы сайтов
14 онлайн-уроков про типы доходов и покупку
Рабочие тетради, чек-листы под покупку, участие в командах и призы
Проверка ДЗ, помощь, обратная связь
5 методистов (по урокам и тех.специалист)
Проверка покупаемых сайтов лично Марией Деригиной
Защита проектов
+ 6 онлайн-уроков про дополнительные способы монетизации, автоматизацию и делегирование
Контакты нашей команды
Личное общение и помощь на протяжении всего обучения от Марии Деригиной
SEO-продвижение и ссылочное продвижение сайтов
Основные высокодоходные стратегии, новые источники трафика
Период обучения
4 недели +
1 бонусная неделя
6 недель
9 недель
ЦЕНА КУРСА
49 800 руб.
69 800 руб.
117 800 руб.
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Отзывы учеников Марии Деригиной
Отзывов об обучении на курсе очень много, поэтому мы решили разместить их на отдельной странице!
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Вы прошли весь курс от начала до конца
Вы выполнили все домашние задания
Вы нашли сайт, исходя из рекомендаций, данных на курсе
Вы показали сайт Марии Деригиной, и она одобрила его покупку
Вы выполнили все пункты, указанные выше, купили сайт, но он не приносит доход?
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